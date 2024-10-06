J1 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
松原后 52'
佐々木翔 41'加藤陸次樹 78'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ジュビロ磐田 対 サンフレッチェ広島結果＆スタッツ,