J1 リーグ
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0 - 3
終了
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鹿沼直生 45' + 1' (og)Marcelo Ryan 58'長沼洋一 77'
(HT 0-1) (終了 0-3)

ジュビロ磐田 対 サガン鳥栖結果＆スタッツ,