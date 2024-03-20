J2 リーグ
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1 - 3
終了
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小森ひいろ 45' + 1'
カルリーニョス 44'乾貴士 80'松崎快 90' + 1'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 清水エスパルス結果＆スタッツ,