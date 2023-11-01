コッパ・イタリア
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2 - 1
終了
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リチアーノハップス 53'アルベルト・グドムンドソン 99'
Muhamed Varela Djamanca 37'
(HT 0-1) (終了 1-1) (延長 2-1)

ジェノア 対 レッジャーナ結果＆スタッツ,