セリエ A
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2 - 3
終了
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アルベルト・グドムンドソン 52'ヴィトール・オリヴェイラ 68'
マッテオ・ペッシーナ 8'ダニーモタ 18'ダニエル・マルディーニ 79'
(HT 0-2) (終了 2-3)

ジェノア 対 モンツァ結果＆スタッツ,