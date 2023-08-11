コッパ・イタリア
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4 - 3
終了
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マテオ・レテギ 1', 57'ヨハン・バスケス 45' + 3'アルベルト・グドムンドソン 51'
Jacopo Manconi 29'Luca Tremolada 40'マリオ・ガルギウロ 77'
(HT 2-2) (終了 4-3)

ジェノア 対 モデナ結果＆スタッツ,