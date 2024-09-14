ジュピラー･プロリーグ
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2 - 3
終了
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A. Ouattara 13'C. Ravych 20'
コリンズ・ソル 1'J. Steuckers 17'トルワラーゼアロコダレ 55'
(HT 2-2) (終了 2-3)

サークル・ブルッヘ KSV 対 ヘンク結果＆スタッツ,