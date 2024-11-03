ジュピラー･プロリーグ
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2 - 0
終了
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ケビンデンキー 67'ハンネス・ファン・デル・ブルッゲン 73'
(HT 0-0) (終了 2-0)

サークル・ブルッヘ KSV 対 シャルルロワ結果＆スタッツ,