ジュピラー･プロリーグ
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1 - 2
終了
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ティボソマーズ 43'
Nacho Ferri 13'マーク・マンパシ 67'
(HT 1-1) (終了 1-2)

サークル・ブルッヘ KSV 対 コルトレイク結果＆スタッツ,