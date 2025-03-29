リーグ・アン
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1 - 6
終了
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L. Stassin 9'
ゴンサロ・ラモス 43' (pk)K. Kvaratskhelia 50'D. Doue 53', 66'J. Neves 62'I. Mbaye 90'
(HT 1-1) (終了 1-6)

サンテティエンヌ 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,