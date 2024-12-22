クープドゥフランス
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0 - 4
終了
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メイソングリーンウッド 22'アドリアン・ラビオ 34'ルイス・エンリケ 68'P. Hoejbjerg 81'
(HT 0-2) (終了 0-4)

サンテティエンヌ 対 オリンピック・マルセイユ結果＆スタッツ,