リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ガブリエルシルバ 24'アリソンサフィラ 57'
ジャウメ・グラウ 34'
(HT 1-1) (終了 2-1)

サンタ クララ 対 AVS Futebol SAD結果＆スタッツ,