セリエ A
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2 - 2
終了
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フェデリコファシオ 42'アントニオ・カンドレーヴァ 63'
フィカヨ・トモリ 17'ルカ・ヨヴィッチ 90'
(HT 1-1) (終了 2-2)

サレルニターナ 対 ACミラン結果＆スタッツ,