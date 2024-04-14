セリエ A
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3 - 3
終了
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アンドレア・ピナモンティ 4'アルマン・ロリエンテ 10', 53'
ラファエル・レオン 20'ルカ・ヨヴィッチ 59'ノア・オカフォー 84'
(HT 2-1) (終了 3-3)

サッスオーロ 対 ACミラン結果＆スタッツ,