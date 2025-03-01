J2 リーグ
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1 - 4
終了
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ヴィキンタス・スリヴカ 77'
W. Tanque 22', 45' + 3'Marcus Vinicius 35'K. Yuba 83'
(HT 0-3) (終了 1-4)

サガン鳥栖 対 FC今治結果＆スタッツ,