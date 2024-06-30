J1 リーグ
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1 - 4
終了
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Marcelo Ryan 37'
マテウス・サヴィオ 62' (pk), 64'木下康介 72', 90'
(HT 1-0) (終了 1-4)

サガン鳥栖 対 柏レイソル結果＆スタッツ,