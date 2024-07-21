J1 リーグ
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1 - 4
終了
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Marcelo Ryan 46'
マルコスジュニア 21'松本泰志 71'大橋祐紀 87'満田誠 90' + 5'
(HT 0-1) (終了 1-4)

サガン鳥栖 対 サンフレッチェ広島結果＆スタッツ,