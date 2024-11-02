FAカップ
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3 - 4
終了
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ジャックブリッジ 45' + 1' (pk)オリバーコーカー 52'ジョシュア・エドワーズ 90' + 3' (og)
M. Leaburn 9'Z. Mitchell 40'マット・ゴッデン 66'ガッサンアハドメ 120' + 1'
(HT 1-2) (終了 3-3) (延長 3-4)

サウスエンドユナイテッド 対 チャールトンアスレチック結果＆スタッツ,