プレミアリーグ
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0 - 5
終了
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ジェームズ・マディソン 1', 45' + 4'孫 興民 12'デヤン・クルゼフスキ 14'パペ・サール 25'
(HT 0-5) (終了 0-5)

サウサンプトン 対 トッテナム結果＆スタッツ,