セリエ A
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ヤニク・エンゲルハルト 36'
ジャンルカ・カプラーリ 54' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-1)

コモ 対 モンツァ結果＆スタッツ,