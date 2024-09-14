セリエ A
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2 - 2
終了
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ニコロカサーレ 5' (og)パトリック・クトローネ 53'
サンティアゴカストロ 76'S. Iling-Junior 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 2-2)

コモ 対 ボローニャ結果＆スタッツ,