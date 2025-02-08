FAカップ
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1 - 4
終了
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ジョエル・ラティボーディエール 8'
ジョージ・ハースト 2' (pk)ジャッククラーク 28', 37'JadenPhilogene-Bidace 63'
(HT 1-3) (終了 1-4)

コベントリーシティ 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,