エールディビジ
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3 - 2
終了
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オリバーアントマン 23', 87'ビクターエドヴァルセン 74'
ルーク・デ・ヨング 30'ノア・ラング 34'
(HT 1-2) (終了 3-2)

ゴー・アヘッド・イーグルス 対 PSVアイントホーフェン結果＆スタッツ,