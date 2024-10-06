エールディビジ
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4 - 1
終了
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G. Nauber 55'マッツ・デアイル 74' (pk)ビクターエドヴァルセン 89'F. Stokkers 90' + 6'
L. Kulenovic 41'
(HT 0-1) (終了 4-1)

ゴー・アヘッド・イーグルス 対 ヘラクレス結果＆スタッツ,