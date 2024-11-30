FAカップ
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1 - 2
終了
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B. Njoku 77'
テロ・アースガールト 85'ジョニー・スミス 119'
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 1-2)

ケンブリッジユナイテッド 対 ウィガン アスレティック結果＆スタッツ,