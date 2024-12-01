FAカップ
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1 - 2
終了
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I. Williams 30'
ビリーシャープ 75', 105'
(HT 1-0) (終了 1-1) (延長 1-2)

ケタリングタウンFC 対 ドンカスターローバーズ結果＆スタッツ,