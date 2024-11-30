プレミアリーグ
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1 - 1
終了
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ダニエル・ムニョス 90' + 4'
マーク・グエーイ 53' (og)
(HT 0-0) (終了 1-1)

クリスタル・パレス 対 ニューカッスル結果＆スタッツ,