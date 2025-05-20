プレミアリーグ
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4 - 2
終了
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エドワード・エンケティア 27', 32'ベン・チルウェル 50'エベレチエゼ 86'
エマニュエル・アグバドゥ 24'ヨルゲンストランドラーセン 62'
(HT 2-1) (終了 4-2)

クリスタル・パレス 対 ウルヴス結果＆スタッツ,