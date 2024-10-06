ジュピラー･プロリーグ
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1 - 1
終了
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ブランドンメシェレ 82'
F. Ivanovic 52'
(HT 0-0) (終了 1-1)

クラブ・ブルッヘ 対 ユニオンサンギロワーズ結果＆スタッツ,