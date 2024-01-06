FAカップ
team-logo
2 - 3
終了
team-logo
S. Armstrong 40'リンドン・ダイクス 42'
マーカス・タヴァーニエ 48'キーファー・ムーア 58'ジャスティン・クライファート 69'
(HT 2-0) (終了 2-3)

クイーンズパークレンジャーズ 対 AFCボーンマス結果＆スタッツ,