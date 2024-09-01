プレミアシップ
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1 - 1
終了
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ブルースアンダーソン 90' + 2' (pk)
ジョーニューウェル 50'
(HT 0-0) (終了 1-1)

キルマーノック 対 ハイバーニアン結果＆スタッツ,