リガポルトガル
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1 - 2
終了
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G. Silva 47'
マルコ・マティアス 6'ダリオ・ポヴェダ 90' + 2'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ギマランイス 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,