リガポルトガル
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
G. Silva 34', 49'
ミゲル・シルヴァ・ライシーニョ 90' + 5' (pk), 90' + 15' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-2)

ギマランイス 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,