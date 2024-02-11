リガポルトガル
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2 - 2
終了
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チアゴ・シルバ 35' (pk)アンドレ 61'
ラファ・ シルバ 40'アーサーカブラル 90'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ギマランイス 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,