リガポルトガル
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3 - 2
終了
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チアゴ・シルバ 45' + 7' (pk)アンドレ 73'ダニエル・シルバ 80'
ゴンサロ・イナシオ 41'ヌーノサントス 77'
(HT 1-1) (終了 3-2)

ギマランイス 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,