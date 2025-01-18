リガポルトガル
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2 - 2
終了
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D. Michel 20'ヌーノサントス 40'
ティアゴエスガイオ 56'チコ・ランバ 72'
(HT 2-0) (終了 2-2)

ギマランイス 対 アロウカ結果＆スタッツ,