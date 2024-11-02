FAカップ
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0 - 2
終了
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スコット・スミス 105'マシュー・スミス 120' + 1'
(HT 0-0) (終了 0-0) (延長 0-2)

カーライルユナイテッド 対 ウィガン アスレティック結果＆スタッツ,