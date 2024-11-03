FAカップ
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0 - 4
終了
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ルーカスエイキンス 16' (pk)スティーブンクイン 30'ベン・ウェイン 73'B. Quinn 86'
(HT 0-2) (終了 0-4)

カーゾン 対 マンスフィールドタウン結果＆スタッツ,