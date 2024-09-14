リガポルトガル
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3 - 1
終了
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デュプレクセチャンバ 58'ラウル・ブランコ 70'ヌーノモレイラ 81'
マドソン 35'
(HT 0-1) (終了 3-1)

カーザピア 対 モレイレンセ結果＆スタッツ,