リガポルトガル
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3 - 1
終了
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デュプレクセチャンバ 44'草摩由希 67'アンドレ・ラクシミカント 90' + 6'
Kelechi Nwakali 65'
(HT 1-0) (終了 3-1)

カーザピア 対 チャベス結果＆スタッツ,