リガポルトガル
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3 - 1
終了
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ジェレミー・リボラント 19'レオナルド・レロ 20'サミュエル・オベン 88'
アルフォンソトレザ 63'
(HT 2-0) (終了 3-1)

カーザピア 対 アロウカ結果＆スタッツ,