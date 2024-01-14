セリエ A
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2 - 1
終了
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アンドレア・ペターニャ 31'リッカルド・カラフィオリ 69' (og)
リッカルド・オルソリーニ 24'
(HT 1-1) (終了 2-1)

カリアリ 対 ボローニャ結果＆スタッツ,