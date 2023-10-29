セリエ A
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4 - 3
終了
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ガエターノオリスタニオ 72'アントワーヌ・マコンボウ 76'レオナルド・パボレッティ 90' + 4', 90' + 6'
マティアス・スーレ 23', 37'マルコ・ブレシャニーニ 49'
(HT 0-2) (終了 4-3)

カリアリ 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,