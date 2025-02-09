セリエ A
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
アレッサンドロ・ヴォリアッコ 57' (og)フロリネル・コマン 70'
G. Leoni 78'
(HT 0-0) (終了 2-1)

カリアリ 対 パルマ結果＆スタッツ,