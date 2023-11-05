セリエ A
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ニコラス・ヴィオラ 48'ガブリエレ・ザッパ 69'
アルベルト・グドムンドソン 51'
(HT 0-0) (終了 2-1)

カリアリ 対 ジェノア結果＆スタッツ,