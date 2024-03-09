セリエ A
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4 - 2
終了
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ジャンルカ・ラパドゥラ 12'ジャンルカ・ガエターノ 40'エルドル・ショムロドフ 51', 76'
グリゴリス・カスタノス 56'ジュリオ・マッジョーレ 58'
(HT 2-0) (終了 4-2)

カリアリ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,