J1 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
坂本一彩 39'
仲間隼人 27'Kimito Nono 54'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ガンバ大阪 対 鹿島アントラーズ結果＆スタッツ,