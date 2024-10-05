J1 リーグ
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2 - 1
終了
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宇佐美貴 90' + 4' (pk), 90' + 8'
白井陽斗 8'
(HT 0-1) (終了 2-1)

ガンバ大阪 対 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌結果＆スタッツ,