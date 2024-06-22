J1 リーグ
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2 - 1
終了
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ウェルトン 70'山口 螢 85' (og)
武藤嘉紀 90' + 1' (pk)
(HT 0-0) (終了 2-1)

ガンバ大阪 対 ヴィッセル神戸結果＆スタッツ,