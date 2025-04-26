リーグ・アン
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4 - 1
終了
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M. Fofana 8'コランタントリッソ 25'アレクサンドル・ラカゼット 39'ジョージズ・ミカウタゼ 77'
M. Meite 50'
(HT 3-0) (終了 4-1)

オリンピック・リヨン 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,